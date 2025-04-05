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İngiliz otomobil firması, ABD'ye sevkiyatları ‘duraklatacağını’ açıkladı

Ajans Haberleri
  • 05.04.2025 16:48
  • Giriş: 05.04.2025 16:48
  • Güncelleme: 05.04.2025 16:48
Kaynak: DHA
İngiliz otomobil firması, ABD'ye sevkiyatları ‘duraklatacağını’ açıkladı

İngiliz otomotiv firması Jaguar Land Rover (JLR), ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarifeler nedeniyle ABD’ye olan sevkiyatlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada ABD’nin JLR’nin otomobil markaları için önemli bir pazar olduğuna dikkat çekilerek, “İş ortaklarımızla yeni ticaret koşullarını ele almak için çalışıyoruz. Orta ve uzun vadeli planlarımızı geliştirirken Nisan ayında sevkiyat duraklatmak da dahil olmak üzere bazı kısa vadeli önlemler alıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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