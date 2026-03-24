İngiliz şarkıcı Craig David İstanbul’a geliyor: 25. yıl konseri Harbiye’de

İngiliz şarkıcı ve şarkı söz yazarı Craig David, kariyerinin 25. yılında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.​​​​​​​

iTicket Production ve Allaturca ortak organizasyonuyla İstanbul'a gelecek ünlü isim, 11 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Konserin biletleri, yarın 15.00'te iTicket ve Bubilet'te satışa çıkacak.

Kariyeri boyunca hit parçalarıyla dinleyicilerinin beğenisini kazanan David, TS5 performansında DJ setinin başına geçerek kendi vokaliyle canlı performansı bir araya getiriyor.

Ünlü müzisyen, konserlerinde R&B, UK garage, hip-hop ve house müziği ritimlerini harmanlayarak performans sergiliyor.

Müzik hayatında Sting, Kano, Diplo ve KSI gibi isimlerle iş birliklerine de imza atan David, birçok önemli ödülle de kariyerini taçlandırdı.