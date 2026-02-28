İngiliz şirketine YHT can suyu

AKP döneminde kamu projeleri, “müteahhitlere rant aktarma aracına dönüştürüldüğü” gerekçesiyle eleştiriliyor.

Dev kamu ihalelerinin büyük bölümü iktidara yakın şirketlere verilirken bir türlü tamamlanamayan ve maliyeti katlanarak artan projeler nedeniyle şirketlerin kasası doldu taştı.

DEV ANLAŞMA

Bir İngiliz şirketinin Türkiye’deki yüksek hızlı tren projeleri ile adeta can suyu bulduğu öne sürüldü. CHP Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye’de son yıllarda hız kazanan yüksek hızlı tren projelerinin, yerli sanayi yerine İngiltere merkezli şirketleri büyüttüğünü savundu.

Akay’ın verdiği bilgilere göre, İngiltere merkezli British Steel, iki buçuk yılda Türkiye’de üç ayrı ray tedarik anlaşması imzaladı. Anlaşmaların toplam tutarının 65 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Türkiye ile anlaşma imzalayan şirketin, kısa bir süre ince iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Akay, “Şirket, Türkiye’den alınan bu siparişler sayesinde yeniden ayağa kalktı. Batmak üzere olan şirket, 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez üç vardiya ve 24 saat kesintisiz üretime geçti. İngiltere'de fabrikalar çalışıyor, istihdam artıyor. Peki Türkiye’de ne oluyor?” diye sordu.

Edinilen bilgiye göre, süreçte ilk adım Temmuz 2023’te atıldı. Türkiye ile İngiltere arasında, Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep yüksek hızlı elektrikli demiryolu projesi için 680 milyon sterlinlik finansman anlaşması imzalandı. Finansman anlaşmasına, “İngiliz şirketlerin tedarikçi olması” şartı eklendi. Projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına yürüten Rönesans Holding’e finansman, İngiltere İhracat Finansmanı Kurumu (UKEF) tarafından sağlandı.

Finansman sözleşmesindeki şart kapsamında British Steel, Türkiye’deki bir yüksek hızlı demiryolu için 30 milyon sterlinlik ilk ray tedarik sözleşmesine imza attı. 2024 yılının Kasım ayında ise ikinci sözleşme devreye girdi. Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağı kapsamında 35 milyon sterlinlik yeni bir ray tedarik anlaşması açıklandı. Böylece İngiliz şirketinin Türkiye’deki toplam sözleşme tutarı 65 milyon sterline ulaştı.

ANKARA-İZMİR YHT

Üçüncü ve en güncel anlaşmanın ise Ankara–İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı için yapıldığı bildirildi. İngiltere İhracat Finansmanı desteğiyle yürütülen proje kapsamında 36 bin ton rayın British Steel’den temin edileceği kaydedildi.

Akay, KARDEMİR'in dünyanın en kaliteli raylarını ürettiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Türkiye ray üretiminde dışa bağımlı değil. Teknik yeterlilik var, kalite standardı var, üretim kapasitesi var. Buna rağmen siparişler yabancı şirketlere veriliyorsa burada mesele teknik değil, yabancı sermayeyi besleyen bir tercihtir. Türkiye, kendi üreticisini büyütmek yerine, başka ülkelerin istihdamını ve sanayisini finanse eder hâle gelmiştir. Biz ray mı satın alıyoruz, yoksa başka ülkelerin sanayisini mi kurtarıyoruz? Bu mesele bir ihale meselesi değil, sanayi politikası, üretim tercihi ve ekonomik bağımsızlık meselesidir.”