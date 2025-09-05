İngiliz vekillerden Herzog tepkisi: “İngiltere’ye gelir gelmez tutuklanmalı”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gelecek hafta İngiltere'yi ziyaret edeceği yönündeki haberlere tepki gösteren İngiliz milletvekilleri, Herzog'u kabul etmenin İngiltere için bir utanç olacağını ve İngiltere'ye iner inmez tutuklanması gerektiğini belirtti.

Herzog'un gelecek hafta yapacağı ziyaretle ile ilgili henüz resmi makamlarca teyit edilmemiş haberlerin ardından İngiliz milletvekilleri tepkilerini dile getirdi.

İktidardaki İşçi Partisi Milletvekili Sarah Champion, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Umarım bu haber doğru değildir. İngiltere, İsrail eliyle gerçek bir soykırım riski bulunduğunu kabul etti. Eğer bu görüşme barış hakkında olmazsa nasıl bir mesaj vermiş oluyoruz?" ifadesini kullandı.

Bir diğer İşçi Partisi Milletvekili John McDonnell ise Sky News'e yaptığı açıklamada, Herzog'u kabul etmenin, İngiltere için utanç olacağını vurguladı.

''BAŞBAKAN FİLİSTİNLİLERE VE İNGİLİZ HALKININ HİSLERİNE KARŞI SAĞIR OLDUĞUNU KANITLADI''

McDonnell, The Guardian'a yaptığı açıklamada ise Herzog'un İngiltere'ye girmesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Filistinli çocukları, günlük olarak, sistematik şekilde öldüren bir hükümetin temsilcisinin ülkemizi ziyaretini onaylama kararı karşısında şok oldum. Başbakan (Keir Starmer), Herzog'un temsil ettiği hükümetin vahşetine karşı çaresiz durumunu dile getiren Filistinlilere ve İngiliz halkının hislerine karşı sağır olduğunu kanıtladı." dedi.

İşçi Partisinin monarşi karşıtı Milletvekili Clive Lewis de The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Diyalog önemlidir ama bazen buluşmanın kendisi de bir siyasi mesajdır. Tabii ki de Herzog, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu değildir. Siyasetleri pek çok alanda farklılık gösteriyor. Ancak Cumhurbaşkanının kendi sözleri, Filistinlilere karşı toplu cezalandırmayı meşrulaştırıyor. Uluslararası hukukçular, bu sözlerin soykırım sözleşmesine aykırı olabileceğini söylüyor." görüşünü paylaştı.

"İNGİLTERE'YE AYAK BASTIĞI GİBİ SAVAŞ SUÇLUSU OLMAKTAN TUTUKLANMALI"

Parlamentonun üçüncü büyük partisi olan Liberal Demokratların Dış İlişkiler Sözcüsü Calum Miller, Başbakan Starmer'ın bu fırsatı ateşkes çağrısı yapmak için kullanması gerektiğini vurguladı.

İngiltere solunda yeni parti arayışının önde gelen ismi Milletvekili Zarah Sultana ise X'ten yaptığı paylaşımda, "Herzog'un gelecek hafta Londra'yı ziyaret edip İşçi Partili bakanlarla görüşecek olması karşısında hissettiklerim iğrenmenin de ötesinde. İşçi Partisi, kendi imajını Soykırım Partisine taşıyor. Herzog, İngiltere topraklarına ayak bastığı gibi savaş suçlusu olmaktan tutuklanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"HERZOG'UN YERİ BBC YAYINI DEĞİL LAHEY'DİR."

Sultana, BBC'ye yaptığı açıklamada da "Herzog'un yeri BBC yayını değil Lahey'dir." dedi.

Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry ise İsrail'in Gazze saldırılarına ve Filistinlilere karşı ayrımcı politikalarına tepkisini açıkça ortaya koymasına rağmen Herzog'la görüşmek gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"İsrail'i 10 yıl sonra nerede gördüğü ve Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin geleceğini nasıl gördüğünü sormamız gerek. Eğer alternatif bir planı yoksa bir Filistin devleti kurulmalı. Ama çözüm siyaset ve diyalog yoluyla olmalı. Herzog, İsrail'in aşırı sağcı hükümetindeki çoğu isme kıyasla konuşulabilecek birisi. Ancak yine de geri adım atmamalıyız."