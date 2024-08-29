İngiltere, 2020’de Brexit ile AB’den çıkmıştı: AB ile ilişkilere ‘reset’ girişimi

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İngiltere’de Brexit sonrası bozulan Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri “resetleme” arayışındaki İşçi Partili Başbakan Keir Starmer, Almanya ile “savunma işbirliğinin üzerine inşa edilecek” kapsamlı bir anlaşma imzalanacağını duyurdu. Starmer, bunun “nesilde bir elde edilecek bir fırsat” olduğunu söyledi.

Starmer, Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Berlin ziyareti öncesi yaptığı açıklamada anlaşmanın “Avrupa ile ilişkileri düzeltmek için nesilde bir gelecek bir şans” olduğunu kaydeden Starmer, “Brexit'te bir köşeyi dönmeli ve önceki hükümetin geride bıraktığı bozulmuş ilişkileri düzeltmeliyiz” diye ekledi.

OMURGASI SAVUNMA

Starmer, anlaşmanın halihazırda müzakere edilen ve sonbaharda tamamlanması beklenen savunma anlaşmasının üzerine inşa edileceğini kaydetti. Anlaşmayla “değişken dünyanın tehditleriyle yüzleşmek için savunma işbirliğinin genişletileceğini” belirten Starmer, bunun “Avrupa için ortak bir kararlılık anlamına geldiğini ve bunun da Ukrayna’ya verilen kararlı destekle başladığını” söyledi.

İngiltere Başbakanı, 2025 yılının başında imzalanmasını bekledikleri anlaşmanın enerji güvenliği, teknoloji, savunma ve yasadışı göç gibi alanları kapsayacağını söyledi. Anlaşmanın ayrıca pazar erişimini artırma ve Kuzey Denizi’nde ticareti içerdiğini aktaran Starmer, “Avrupa ile daha yakın bir ekonomik ilişki kurma” sözü verdi.

GÖÇLE SAVAŞI İÇERİYOR

BBC’nin haberine göre geçen ay duyurulan savunma anlaşması, iki ülkenin birlikte daha fazla askeri teçhizat satın alması ve birbirlerinin ordularının bunları kullanmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Starmer, Scholz ile yasadışı göç ile mücadelede ortak eylem planı konusunda da anlaştıklarını belirtti. Muhafazakâr Parti hükümetinin Ruanda Planı’nın “bir hile” olduğunu ve bu yüzden yürürlükten kaldırdıklarını aktaran Starmer, “Ancak sınırlarımızın kontrolünü geri almamız” gerek dedi. Starmer, hem Almanya hem de Fransa ile işbirliğinin göç ve ülkenin ekonomik büyümesi konusunda “kritik” olduğunu kaydetti.

Starmer, Berlin’in ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için Paris’e gidecek.

SİLAHLARIN KULLANIMINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Starmer ve Scholz, düzenledikleri ortak basın toplantısında Rusya ile savaşta Ukrayna’ya desteğin sürdüğünü ancak Kiev’e temin edilen silahların Rusya topraklarında kullanımı konusunda “yeni bir karar vermediklerini” kaydetti. Ana muhalefette oldukları dönemde Muhafazakâr Parti hükümetinin Ukrayna konusundaki yaklaşımını desteklediklerini kaydeden Starmer, bunun silahların kullanımı konusunda da geçerli olduğunu söyledi. Ukrayna’nın Avrupa’daki en büyük silah tedarikçileri olduğunu kaydeden Scholz ise “silahların sağlanması ve kullanımı konusunda yeni bir karar alınmadığını” ifade etti.