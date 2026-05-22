İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Kadroda sürpriz!

İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı ve teknik direktör Thomas Tuchel’ın tercihleri futbol gündemine damga vurdu. Dünya Kupası öncesi en çok merak edilen takımlardan biri olan İngiltere’de 26 kişilik liste belli olurken, bazı yıldız isimlerin kadroya alınmaması büyük dikkat çekti.

Tuchel’ın açıkladığı kadroda Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold ve Harry Maguire yer almadı. İngiltere Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda L Grubu’nda mücadele edecek ve grup aşamasında Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacak.

İNGİLTERE 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU BELLİ OLDU

İngiltere Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik kadro açıklandı. Teknik direktör Thomas Tuchel, turnuva öncesi kadro tercihleriyle dikkat çekerken, listede Premier Lig ve Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen birçok oyuncu yer aldı.

İngiltere, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Florida’daki antrenman kampı için 1 Haziran’da ABD’ye hareket edecek. Turnuva öncesi kamp süreci, takımın grup maçlarına fiziksel ve taktiksel açıdan hazırlanması için kritik önem taşıyacak.

İNGİLTERE HANGİ GRUPTA, RAKİPLERİ KİMLER?

İngiltere, L Grubu’ndaki ilk maçını 17 Haziran’da Hırvatistan ile oynayacak. İkinci maçta 23 Haziran’da Gana ile karşılaşacak olan İngiltere, grup etabındaki üçüncü maçında ise 27 Haziran’da Panama karşısına çıkacak.

İNGİLTERE 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Tarih Maç Grup 17 Haziran İngiltere - Hırvatistan L Grubu 23 Haziran İngiltere - Gana L Grubu 27 Haziran İngiltere - Panama L Grubu

TUCHEL’DEN DİKKAT ÇEKEN KADRO TERCİHLERİ

İngiltere kadrosunun açıklanmasının ardından en çok konuşulan konu, bazı yıldız futbolcuların listeye alınmaması oldu. Teknik direktör Thomas Tuchel, Manchester Cityli Phil Foden, Chelseali Cole Palmer, Real Madridli Trent Alexander-Arnold ve Manchester Unitedlı Harry Maguire için kadroda yer açmadı.

Bu kararlar, İngiltere’nin turnuva planında farklı bir kadro dengesi kurduğunu gösterdi. Tuchel’ın özellikle savunma, orta saha ve hücum hattında tercih ettiği isimler, 2026 Dünya Kupası öncesi İngiltere’nin oyun yapısına dair merakı artırdı.

FODEN, PALMER, ALEXANDER-ARNOLD VE MAGUİRE KADRODA YOK

İngiltere 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan isimler arasında en çok öne çıkanlar Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold ve Harry Maguire oldu. Bu dört oyuncunun kadro dışında kalması, açıklanan listenin en dikkat çekici ayrıntısı olarak öne çıktı.

Özellikle hücum ve oyun kurulumunda etkili isimler olarak bilinen Foden ve Palmer’ın yanı sıra, Trent Alexander-Arnold ve Harry Maguire’ın listede bulunmaması da İngiltere kadrosuna yönelik tartışmaları artırdı.

İNGİLTERE 2026 DÜNYA KUPASI KALECİ KADROSU

İngiltere’nin kaleci kadrosunda Dean Henderson, Jordan Pickford ve James Trafford yer aldı. Üç kalecilik liste, turnuva öncesi kalede farklı seçenekler sunuyor.

Oyuncu Kulübü Dean Henderson Crystal Palace Jordan Pickford Everton James Trafford Manchester City

İNGİLTERE 2026 DÜNYA KUPASI SAVUNMA KADROSU

İngiltere’nin savunma hattında Premier Lig ve Avrupa’dan dikkat çeken isimler bulunuyor. John Stones, Reece James, Ezri Konsa ve Marc Guehi gibi oyuncular defans rotasyonunda öne çıkarken, kadroda Newcastle United, Manchester City, Chelsea, Aston Villa, Bayer Leverkusen ve Tottenham Hotspur forması giyen futbolcular yer aldı.

Oyuncu Kulübü Dan Burn Newcastle United Marc Guehi Manchester City Reece James Chelsea Ezri Konsa Aston Villa Tino Livramento Newcastle United Nico O’Reilly Manchester City Jarell Quansah Bayer Leverkusen Djed Spence Tottenham Hotspur John Stones Manchester City

İNGİLTERE 2026 DÜNYA KUPASI ORTA SAHA KADROSU

İngiltere’nin orta sahasında Jude Bellingham ve Declan Rice gibi önemli yıldızlar dikkat çekiyor. Elliot Anderson, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo ve Morgan Rogers da Tuchel’ın orta saha tercihleri arasında yer aldı.

Oyuncu Kulübü Elliot Anderson Nottingham Forest Jude Bellingham Real Madrid Eberechi Eze Arsenal Jordan Henderson Brentford Kobbie Mainoo Manchester United Declan Rice Arsenal Morgan Rogers Aston Villa

İNGİLTERE 2026 DÜNYA KUPASI FORVET KADROSU

İngiltere’nin hücum hattında Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Ollie Watkins gibi önemli isimler yer aldı. Forvet rotasyonunda Anthony Gordon, Noni Madueke ve Ivan Toney de bulunuyor.

Harry Kane’in Bayern Münih formasıyla kadroda yer alması, İngiltere’nin hücum hattındaki tecrübe unsurunu öne çıkarıyor. Arsenal’den Bukayo Saka ve Noni Madueke’nin kadroya alınması ise hücum çeşitliliği açısından dikkat çekiyor.

Oyuncu Kulübü Anthony Gordon Newcastle United Harry Kane Bayern Münih Noni Madueke Arsenal Marcus Rashford Barcelona Bukayo Saka Arsenal Ivan Toney Al Ahli Ollie Watkins Aston Villa

İNGİLTERE 2026 DÜNYA KUPASI TAM KADRO

İngiltere’nin 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu kaleci, savunma, orta saha ve forvet olmak üzere dört ana grupta açıklandı. Kadroda farklı liglerden ve kulüplerden oyuncular yer alırken, Tuchel’ın bazı yıldızları dışarıda bırakması listeye ayrı bir gündem yarattı.

İNGİLTERE KADROSUNDA HANGİ KULÜPLER DİKKAT ÇEKİYOR?

İngiltere kadrosunda Manchester City, Arsenal, Newcastle United, Aston Villa ve Chelsea gibi kulüplerden oyuncular bulunuyor. Ayrıca Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona, Bayer Leverkusen, Brentford, Everton, Crystal Palace, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur ve Al Ahli forması giyen futbolcular da listede yer aldı.

Kadro dağılımı, İngiltere’nin hem Premier Lig merkezli hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde oynayan futbolcularla kurulu bir takımla Dünya Kupası’na gideceğini gösteriyor.

İNGİLTERE KADROSUNDA ÖNE ÇIKAN YILDIZLAR

İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford ve John Stones gibi önemli isimler dikkat çekiyor.

Bu oyuncuların varlığı, İngiltere’nin turnuvaya güçlü bir kadroyla gittiğini ortaya koyarken; kadro dışı kalan yıldızlar ise listenin en çok tartışılan yönünü oluşturuyor.