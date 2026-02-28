İngiltere, Almanya ve Fransa; İran'ın saldırılarını kınadı, ABD ve İsrail'in saldırılarına sessiz kaldı

İsrail ve ABD'nin sabah saatlerinde İran'a saldırmasının ardından açıklama yapan İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerini vurmasını kınadı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında ise açıklama yapılmadı.

Üç ülkenin ortak açıklamasında 'İran'ın ayrım gözetmeyen askeri saldırılardan kaçınması gerektiği' belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz imzasıyla yayımlanan açıklamada, üç ülkenin İran'a yönelik saldırılarda yer almadığı, bölgedeki ülkelerle yakın temas halinde oldukları ifade edilldi.

ülkelerinin İran'a yönelik saldırılara katılmadığını, ancak ABD, İsrail ve bölgedeki ortaklarıyla yakın temas halinde olduklarını belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını en şiddetli şekilde kınıyoruz. İran, ayrım gözetmeyen askeri saldırılardan kaçınmalıdır. Müzakerelerin yeniden başlamasını talep ediyor ve İran liderliğini müzakere yoluyla bir çözüm bulmaya çağırıyoruz. Nihayetinde, İran halkının kendi geleceğini belirlemesine izin verilmelidir."