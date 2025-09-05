İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, damga vergisini eksik ödediği ortaya çıkınca istifa etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, yeni satın aldığı evin damga vergisini eksik ödediği için istifa etti.

İstifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan Rayner, vergi konusunda 'Konut Bakanı' olarak daha özenli davranması gerektiğini belirtti.

Yaptığının hata olduğunu kabul eden Rayner, "Niyetim, doğru miktarı ödemekten başka bir şey değildi. Bulgular ve yaşananların aileme etkisini göz önünde bulundurarak Başbakan Yardımcılığı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

Rayner'ın, Manchester'daki evinin tapusundan ismini sildirip Hove kentinde aldığı ikinci ev için tapu çıkardığı ve ödemesi gereken 40 bin sterlinlik damga vergisinden daha az vergi ödediği ortaya çıkmıştı.

2015’ten bu yana İşçi Partisi’nin ön saflarında yer alan Rayner, Temmuz 2024’teki seçim zaferinin ardından kabineye girmişti.