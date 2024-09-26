İngiltere Başbakanı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, New York'ta görüşen Starmer ile Abbas, Gazze'deki sivil can kayıplarının kabul edilemez konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan şiddetini kınayan iki lider, Gazze'de acil ateşkese, esirlerin serbest bırakılmasına ve insani yardımların artırılmasına ihtiyaç olduğu konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede liderler, Filistin Yönetimi'nin desteklenmesi, reforme edilmesi ve krize siyasi çözüm bulanması noktasında yapılması gereken konuları da ele aldı.