İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye'de: Gündemde Eurofighter var
Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya giden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı. Starmer, Eurofighter satışı konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Kaynak: AA
İngilitere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye ziyareti kapsamında bugün (27 Ekim 2025) Ankara'ya gitti.
Starmer'i Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.
Starmer'in beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.
İngiltere Başbakanı Starmer'in, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.