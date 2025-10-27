İngiltere Başbakanı'nın Türkiye ziyareti Meclis gündeminde: CHP'den 5 soru

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında 'casusluk' suçlamasıyla tutuklama kararı verilirken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 27 Ekim Pazartesi günü Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Türkiye ziyaretini Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Adıgüzel, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve aralarında medya mensupları da olan bazı kişilere 'casusluk' iddiası ile yeni bir hukuki süreç başlatılmıştır. Dosyada şüpheli olarak adı geçen HG’nin, yurtdışına bilgi sızdırdığı ve İngiltere gizli servisi MI6 ile ilişkisi olduğu yönünde ifade verdiği bildirilmektedir. Tam da bu esnada İngiltere Başbakanı’nın Türkiye’ye ziyareti söz konusudur" dedi.

Adıgüzel, ayrıca, "Ziyaretin gündemine dair resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, basında ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı da gündemdedir."

CEVDET YILMAZ'A SORULAR?

CHP'li Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- "İngiltere Başbakanı da hazır Türkiye’ye gelmişken, HG isimli şahsın İngiltere’ye bilgi akışı sağlayıp sağlamadığı, MI6 personeli olup olmadığı doğrudan kendisine sorulacak mıdır?

2- HG isimli şahıs gerçekten MI6 personeli midir, yoksa yeni bir düzmece davaya konu yaratan bir meczup mudur, bu yönde kendi istihbari bilgilerimiz nedir?

3- Eğer casusluk faaliyeti iddiaları güçlü ise hükümetinizin bu süreçteki tutumu, 'casuslukla suçlanan ülkeyle stratejik iş birliği' gibi bir çelişki doğurduğunun farkında mısınız?

4- Türkiye, bu ziyaretten önce özellikle bu konuda İngiltere’den herhangi bir casusluk veya istihbarat faaliyetiyle ilgili açıklama ya da iş birliği talep etmiş midir?

5- Ziyaretin gündeminde Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ikinci el alımı konusu yer almakta mıdır?"