İngiltere Başbakanı Starmer: "Esad'ın gidişini memnuniyetle karşılıyoruz"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye’deki son gelişmelerle ilgili, "Suriye halkı Esad'ın barbar rejimi altında çok uzun süre acı çekti ve onun gidişini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi odak noktamız siyasi bir çözümün hakim kılınması, barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesidir" dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer, Suriye'de El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın öncülüğündeki silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrılmasına ilişki açıklama yaptı. Starmer, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Suriye'de son saatlerde ve günlerde yaşanan gelişmeler eşi benzeri görülmemiş nitelikte olup bölgedeki ortaklarımızla görüşüyoruz ve durumu yakından takip ediyoruz. Suriye halkı Esad'ın barbar rejimi altında çok uzun süre acı çekti ve onun gidişini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi odak noktamız siyasi bir çözümün hakim kılınması ve barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesidir. Tüm tarafları, sivilleri ve azınlıkları korumaya ve temel yardımların önümüzdeki saatler ve günlerde en savunmasız kişilere ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz."