İngiltere Başbakanı Starmer ile İtalya Başbakanı Meloni bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya'ya resmi ziyarette bulundu. Başkent Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelen Starmer, daha sonra ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda iki ülkenin istihbarat bilgilerini paylaşacağını ve insan kaçakçılığı çetelerini “çökertmek” için birlikte daha yakın çalışacaklarını söyleyen Starmer, “Yasadışı göçle başa çıkmanın en caydırıcı ve etkili yolu olduğunu düşündüğüm şeye tamamen odaklanmış durumdayım ve bu da bu aşağılık ticareti yürüten çeteleri çökertmektir” dedi.

İtalya ile yapacakları iş birliğine değinen Starmer, “İstihbarat paylaşımı, taktik paylaşımı, kaçakçılık yollarının kapatılması ve çetelerin çökertilmesi için iş birliğimizi derinleştirmekten memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Meloni ise, ”Yapmamız gereken ilk şey insan kaçakçılığıyla mücadeleyi yoğunlaştırmak ve bu yöndeki çabalarımızı birleştirme konusunda Başbakan Starmer ile hemfikiriz” şeklinde konuştu.