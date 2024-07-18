İngiltere Başbakanı Starmer: “Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’nın yanında olacağız”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Oxfordshire kentinde düzenlenen 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin çok başarılı ve çok verimli geçtiğini belirterek, “Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’nın yanında olacağız” dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Oxfordshire kentinde düzenlenen 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirvenin çok başarılı ve verimli geçtiğini belirten Starmer, Ukrayna’nın enerji ihtiyaçlarını desteklemeyi de içeren birçok taahhüdün görüşüldüğünü söyledi. “Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’nın yanında olacağız” ifadelerini kullanan Starmer, Moldova’yı Rus müdahalesinden korumak da dahil olmak üzere birçok konunun Avrupalı liderler tarafından zirvede görüşüldüğünü belirtti.

İngiltere’de göç ve güvenlik konularına da değinen Starmer, "Bu konularda ilerleme kaydedilmesi ancak Avrupalı dostlarımıza elimizi uzatmamızla mümkün olabilir. Yaklaşımımızı yeniden belirlediğimiz savunma ve güvenlik ile yasadışı göç konularındaki iş birliğimizi derinleştireceğiz ve bugünün ana konusu da bu oldu” dedi.

Yasadışı göçü durdurmak amacıyla 84 milyon sterlinlik bir fon açıklayan Starmer, bu paranın Afrika ve Orta Doğu’daki projeleri finanse edeceğini, iş fırsatları ve eğitime erişim konusunda yardımcı olmayı amaçladığını aktardı.

İngiltere’nin yeniden Avrupa Birliği’ne katılma ihtimali üzerine de yorum yapan Starmer, “Birleşik Krallık’ın daha iyi bir anlaşma istediğini kabul ediyorum ve daha yakın bir ilişki kurulabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE VE FRANSA EŞSİZ VE ÇOK GÜÇLÜ BİR İLİŞKİYE SAHİP"

İngiltere Başbakanı Starmer’ın ardından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere’nin AB ile ilişkileri yeniden başlatma girişimlerini memnuniyetle karşılarken, yeni bir anlaşmanın seçilemeyeceği uyarısında bulundu. İngiltere ile Fransa’nın eşsiz ve çok güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu belirten Macron, kararlaştırılan ve imzalanan şeylere saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.