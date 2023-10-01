İngiltere Başbakanı Sunak, savaşmak için Ukrayna'ya İngiliz askeri göndermeyeceklerini belirtti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, The Telegraph gazetesinin "İngiltere, askerlerini Ukrayna'ya gönderecek" başlıklı haberinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, savaşmak için bu ülkeye asker göndermeyeceklerini bildirdi.

Sunak, İngiliz The Telegraph gazetesinin dün gece "İngiltere, askerlerini Ukrayna'ya gönderecek" başlığıyla yayımladığı ve daha sonra başlığını değiştirdiği habere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile röportaj yapan The Telegraph'ın haberine atıfta bulunan Sunak, İngiliz askerlerinin Ukrayna'ya gönderileceği şeklinde birtakım yanlış haberlerin yer aldığının altını çizdi.

Sunak, halihazırda Ukraynalı askerlere İngiltere'de eğitim verildiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda öncülük ettik ve pek çok başka ülke de bu çabamıza katıldı ve bu, büyük fark yaratıyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Savunma Bakanı'nın (Shapps) söylediği şey, gelecekte bir gün bu eğitimin bir kısmını Ukrayna'da yapmamızın mümkün olabileceğiydi ancak bu, uzun vadeli bir şey. Şu anda ve mevcut çatışmada savaşmak üzere (Ukrayna'ya) gönderilecek hiçbir İngiliz askeri yok. Şu anda olan şey bu değil. Yaptığımız şey, Ukraynalıları eğitmek. Bunu burada, İngiltere'de zaten yapıyoruz."