İngiltere basını: Ferdi, Brighton ile anlaştı

İsmi uzun zamandır Avrupa kulüpleriyle anılan Fenerbahçe'nin yıldız bek ve kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion ile anlaştığı öne sürüldü.

İngiliz Sky Sport'un haberine göre günlerdir süren müzakereler sonucunda Ferdi ile İngiliz kulübü arasında anlaşma sağlandı ve sarı lacivertli oyuncu Brighton'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Kadıoğlu'nun İngiliz ekibiyle anlaştığını, Fenerbahçe'nin ise Brighton'ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin artırılmasını istediğini yazdı.

Kulüplerin de anlaşması halinde Ferdi, sağlık kontrolünden geçip transfer işlemlerini tamamlamak için İngiltere'ye gidecek.

EN PAHALI TÜRK FUTBOLCU OLABİLİR

Brighton'ın Ferdi için Fenerbahçe'ye 35 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti.

Transferin söz konusu rakam üzerinden yapılması halinde Ferdi, en pahalı Türk futbolcu unvanını da almış olacak.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kadıoğlu, 6 yıldır formasını giydiği sarı lacivertli takımda 203 maçta 18 gol 22 asist kaydetti.