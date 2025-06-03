İngiltere, Chelsea’nin satışından elde edilen gelir Ukrayna’ya gitmezse Abramovich’e dava açacak

İngiltere hükümeti, Rus iş insanı Roman Abramovich’in Chelsea Futbol Kulübü’nün satışından elde ettiği 2,5 milyar sterlinlik gelirin Ukrayna’daki savaş mağdurlarına yönlendirilmemesi durumunda hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.

BBC'nin haberine göre fon, Abramovich’e uygulanan yaptırımlar kapsamında halen İngiltere'deki bir banka hesabında dondurulmuş durumda.

Hazine Bakanı Rachel Reeves ile Dışişleri Bakanı David Lammy’nin yaptığı ortak açıklamada, görüşmelere açık kalınacağı vurgulansa da, gerektiğinde konunun mahkemeye taşınacağı belirtildi. Bakanlar, satıştan elde edilen kaynağın Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarına aktarılması gerektiğinin altını çizerek, bu sürecin gecikmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Roman Abramovich ise daha önce yaptığı açıklamalarda, söz konusu fonun yalnızca Ukrayna’daki değil, savaştan etkilenen tüm sivillere, yani Rusya’daki mağdurlara da ulaşmasını istediğini dile getirmişti. Ancak İngiltere bu öneriye karşı çıkıyor ve satış gelirinin yalnızca Ukrayna’daki insani yardımlar için kullanılması gerektiğini savunuyor.

İki yıl önce gerçekleşen satışın ardından Abramovich, tüm gelirin bir hayır vakfı aracılığıyla “savaşın mağdurlarına” ulaştırılacağını vadetmişti. Ancak bu söz henüz hayata geçmiş değil. Lordlar Kamarası’na bağlı bir komite, geçen yıl yayımladığı raporda, hem Abramovich’in hem de hükümetin süreci yeterince şeffaf ve bağlayıcı şekilde yürütmemesini eleştirmişti.

Yasal olarak Abramovich’in paraya erişimi bulunmasa da mülkiyet hakkı kendisine ait olmaya devam ediyor. Avukatları ile İngiliz yetkililer arasında devam eden müzakereler, fonun serbest bırakılmasının önündeki başlıca engel olarak öne çıkıyor.