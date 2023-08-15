İngiltere'de 3 Bulgaristan vatandaşı casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı

İngiltere'de Rusya adına casusluk yaptıkları şüphesiyle şubatta gözaltına alınan 3 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı.

BBC'de yer alan habere göre, Great Yarmouth'ta yaşayan Orlin Roussev ile Londra'da yaşayan Bizer Dzhambazov ve Katrin Ivanova, Rus güvenlik kurumları adına çalıştığı şüphesiyle şubatta gözaltına alındı.

Üç şüpheliden İngiltere, Bulgaristan, Fransa, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan ve Çekya vatandaşı olduklarını gösteren sahte kimlikler ve belgeler çıktı.

İngiltere'de casusluk suçlarıyla mücadelede yetkili Londra Metropolitan Polisi tarafından casusluk şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişinin, uzun süredir İngiltere'de yaşadığı bilgisi de haberde yer aldı.