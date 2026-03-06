İngiltere'de 4 kişi, İran'a casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

İngiltere’de İran adına casusluk yaptıkları şüphesiyle dört kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Londra’daki Yahudi cemaatine bağlı bazı kişi ve yerleri gözetledikleri iddia edildi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Polisi tarafından Ulusal Güvenlik Yasası’nın ihlal edildiği şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamaya göre, dedektifler önceden planlanan operasyon kapsamında yerel saatle 01.00’den kısa süre sonra Barnet ve Watford’daki adreslere baskın yaptı.

Operasyonda biri İran vatandaşı, üçü ise İngiliz-İran çifte vatandaşı olan dört kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın, Londra bölgesinde Yahudi cemaatine bağlı bazı kişi ve mekânların izlendiği şüphesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Ayrıca altı kişinin de “suça yardım etme şüphesiyle” gözaltına alındığı kaydedildi.

Londra Terörle Mücadele Polisi yetkilisi Helen Flanagan, gözaltıların uzun süredir devam eden bir soruşturmanın parçası olduğunu söyledi.

Flanagan, “Bugünkü gözaltılar, şüphelendiğimiz kötü niyetli faaliyetleri engellemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların bir parçasıdır. Halkın, özellikle Yahudi topluluğunun endişeli olabileceğini anlıyoruz. Şüpheli bir durum görülmesi halinde bizimle iletişime geçilmesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.