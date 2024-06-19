İngiltere'de 7 aylık bebek ailesinin köpeğinin ısırması sonucu hayatını kaybetti

İngiltere'nin Coventry kentinde 7 aylık bir bebek, ailesinin sahibi olduğu köpek tarafından ısırılması sonucu yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri 19.06.2024 23:37 Giriş: 19.06.2024 23:37

Güncelleme: 19.06.2024 23:38 Kaynak: AA

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