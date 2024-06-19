İngiltere'de 7 aylık bebek ailesinin köpeğinin ısırması sonucu hayatını kaybetti
İngiltere'nin Coventry kentinde 7 aylık bir bebek, ailesinin sahibi olduğu köpek tarafından ısırılması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
West Midlands polisinden yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran'da İngiliz ailenin beslediği ve tehlikeli türler arasında yer almayan köpek, ailenin bebeğini kafasından ısırdı. 7 aylık bebek ciddi şekilde yaralandı.
Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.
Polis, saldırgan köpeğin aynı gün uyutulduğunu açıkladı.