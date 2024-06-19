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İngiltere'de 7 aylık bebek ailesinin köpeğinin ısırması sonucu hayatını kaybetti

İngiltere'nin Coventry kentinde 7 aylık bir bebek, ailesinin sahibi olduğu köpek tarafından ısırılması sonucu yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 19.06.2024 23:37
  • Giriş: 19.06.2024 23:37
  • Güncelleme: 19.06.2024 23:38
Kaynak: AA
İngiltere'de 7 aylık bebek ailesinin köpeğinin ısırması sonucu hayatını kaybetti

West Midlands polisinden yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran'da İngiliz ailenin beslediği ve tehlikeli türler arasında yer almayan köpek, ailenin bebeğini kafasından ısırdı. 7 aylık bebek ciddi şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.

Polis, saldırgan köpeğin aynı gün uyutulduğunu açıkladı.

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