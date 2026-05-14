İngiltere'de aşırı sağcı parti lideri hakkında soruşturma

İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi, aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage hakkında 5 milyon sterlinlik bağışı beyan etmediği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti, Farage'ın milyarder iş insanı ve Reform UK Partisi destekçisi Christopher Harborne'dan aldığı 5 milyon sterlinlik bağış hakkında İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi'ne başvurdu.

Komite, başvurunun ardından açtığı soruşturma kapsamında, Farage'ın bu bağışı Avam Kamarası kuralları kapsamında beyan edip etmediğini inceleyecek.

Öte yandan, Muhafazakar Parti, 5 milyon sterlinlik bağış konusunda İngiltere Seçim Komisyonuna da başvurdu, komisyon da konuyu değerlendirmeye aldı.

Aşırı sağcı parti lideri Farage, söz konusu paranın milletvekili seçilmeden önce verildiğini belirterek bunu beyan etme yükümlülüğü bulunmadığını savundu.