İngiltere'de bıçaklı saldırı: 1 can kaybı, 4 yaralı

İngiltere'de bir sinagog önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Polis, saldırganın vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

  • 02.10.2025 13:36
  • Giriş: 02.10.2025 13:36
  • Güncelleme: 02.10.2025 13:39
Kaynak: DHA
İngiltere'nin Manchester kentinde bir sinagogda meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Manchester kentindeki bir sinagogun önünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Yetkililer, olayda 1 kişini yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Polis, saldırgan olduğunu düşündükleri kişinin vurularak hayatını kaybettiğini aktardı.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, olayla ilgili açıklamasında, “Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim” ifadelerini kullandı.

