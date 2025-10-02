İngiltere'de bıçaklı saldırı: 1 can kaybı, 4 yaralı
İngiltere'de bir sinagog önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Polis, saldırganın vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
İngiltere'nin Manchester kentinde bir sinagogda meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İngiltere'nin Manchester kentindeki bir sinagogun önünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Yetkililer, olayda 1 kişini yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Polis, saldırgan olduğunu düşündükleri kişinin vurularak hayatını kaybettiğini aktardı.
Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, olayla ilgili açıklamasında, “Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim” ifadelerini kullandı.