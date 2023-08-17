İngiltere'de bıçaklı ve silahlı suçlar son bir yılda arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede son bir yılda bıçakla işlenen suçlarda yüzde 5, silahla işlenen suçlarda yüzde 13 artış yaşandı.

ONS'nin açıkladığı verilere göre İngiltere ve Galler'de işlenen suçlarda Mart 2022-Mart 2023'te döneminde Kovid-19 salgını öncesine göre yüzde 15'lik düşüş gerçekleşti.

Dolandırıcılıkta ise salgın öncesini kapsayan Mart 2019-Mart 2020 dönemine göre yüzde 549'luk bir artış yaşanırken dolandırıcılık suçları sayısı 60 binden 391 bine yükseldi.

Banka ve kredi dolandırıcılıkları ise yüzde 14 azaldı.

Hırsızlık suçlarında salgın öncesi döneme göre azalma yaşansa da Mart 2021-Mart 2022 dönemine göre yüzde 13'lük artış yaşandı.

İngiltere ve Galler'de son bir yılda bıçak ve delici aletlerle işlenen suçlarda ise yüzde 5'lik bir artış oldu. Mart 2022-Mart 2023 döneminde 50 bin 489 bıçaklı suçun işlendiği ülkede, bu sayının geçen yıl 48 bin 204 iken salgın öncesinde ise 54 bin 293 olduğu açıklandı.

Bıçaklı suçlar artmasına rağmen son bir yılda işlenen cinayet sayısında ise yüzde 16'lık düşüş oldu. Salgın öncesi 720 olan yıllık cinayet sayısı, geçen yıl 697'ye, bu yıl ise 602'ye düştü.

Cinayetlerin 234'ü bıçakla işlendi. Bu sayı 2021-2022 döneminde ise 275 olarak açıklanmıştı.

Ateşli silahlarla işlenen suçların sayısının salgın öncesi 6 bin 511 olduğu ülkede geçen yıl 5 bin 639, bu yıl ise 6 bin 365 suç işlendi.

Geçen döneme göre gerçekleşen yüzde 13'lük bu artışa en büyük etkiyi ise salgın öncesine göre yüzde 52 oranında yükselen taklit silahların kullanımı yaptı.

Cinsel saldırılarda da salgın öncesi döneme kıyasla yüzde 20'lik artışın yaşandığı ülkede cinsel saldırı sayısı polis kayıtlarına 195 bin 315 olarak geçti.

Ancak cinsel saldırılardaki artışın kurbanların bilinçlenmesine ve kurbanlara destek kampanyalarının artmasına bağlandığı belirtilirken cinsel saldırıların yüzde 21'inin en az bir yıldan uzun süredir işlendiği kaydedildi.

İngiltere ve Galler'de polis, Mart 2022-Mart 2023 döneminde, salgın öncesine kıyasla yüzde 11 daha fazla ihbar aldı.

Son 1 yılda yapılan 6,7 milyon ihbarın suç artışına işaret etmeyeceği belirtilen ONS raporunda, salgın döneminde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle daha az ihbar yapıldığı ifade edildi.

Polise yapılan ihbarların yaklaşık 3,5 milyonunu dolandırıcılık, 3 milyonunu ise hırsızlık ve soygun oluşturdu.