İngiltere'de binlerce kişiden parlamento önünde ateşkes çağrısı

İngiltere Parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, hükümeti Gazze'de ateşkes çağrısı yapmaya davet eden önergenin oylaması öncesinde milletvekillerine "evet" oyu kullanma çağrısı yaptı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının davetiyle parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi, Filistin lehine sloganlar atarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

Parlamento önünde kurulan platformdan eyleme katılanlara seslenen Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, Gazze'de yakınlarını kaybetmiş 3 PSC üyesinin bugün milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi.

Üyelerin milletvekillerine ölenler adına ve gelecek günlerde öldürülebilecekler adına seslendiğini kaydeden Jamal, "Ateşkes önergesine 'hayır' oyu verecek milletvekillerinin ahlaki zayıflığını tarif edecek cümle bulamıyorum." dedi.

Jamal, ateşkes yerine çatışmalara insani ara verilmesini, bombardımanın geçici olarak durması, ardından İsrail'in evleri ve hastaneleri vurmaya devam etmesi anlamına geldiğini belirtti.

Savaş suçları ve soykırım üzerine çalışan 800 akademisyenin Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiğini belirten Jamal, "17 yıllık abluka Gazze'yi insan yaşamına uygun olmayan bir hale getirdi. Her 4 dakikada bir Filistinli, her 10 dakikada bir Filistinli çocuk öldürülüyor." diye konuştu.

Jamal, İsrailli siyasetçilerin "soykırım isteyen" söylemlerine işaret ederek "Ateşkese karşı oy kullanmak, soykırım devam edebilir demektir. Biliyoruz ki milletvekillerinin çoğunluğu evet oyu kullanmayacak. Ama evet oyu kullanacakların olması önemlidir. Baskılarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerine ateşkes çağrısı yapan 350 binin üzerinde ateşkes çağrısı mektubu yollandığının altını çizen Jamal, ateşkes ilan edilene, işgal sona erene kadar protestoya ve boykota devam edeceklerini dile getirdi.