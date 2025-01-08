İngiltere'de birçok hastane "kritik durum" ilan etti

İngiltere'deki birçok hastane, grip ve diğer solunum yolu hastalıklarındaki artışın neden olduğu baskı nedeniyle "kritik durum" ilan etti.

Royal Liverpool Üniversitesi Hastanesi ve Birmingham Üniversite Hastaneleri, acil servis hizmetlerine yönelik "olağanüstü yüksek talep" nedeniyle "kritik durum" ilan eden son Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağlı kuruluşlar oldu. Hastalara, alternatif sağlık hizmetlerini kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.

"EN ACİL DURUMDAKİ HASTALARA ÖNCELİK VERİLECEK"

Royal Liverpool Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Direktörü Oliver Zuzan, yaptığı açıklamada, doktorların hastaları mümkün olduğunca hızlı şekilde tedavi etmek için yoğun çalıştığını ancak en acil durumdaki hastalara öncelik verilmesi nedeniyle bazı kişilerin daha uzun süre beklemek zorunda kalacağını belirtti.

Zuzan, "Eğer durumunuz acil değilse aile hekiminiz, yerel eczaneniz veya ayakta tedavi merkezleri gibi diğer hizmetleri kullanmayı düşünün" ifadesini kullandı.

Birmingham Üniversite Hastanelerinin internet sitesinde de acil servislerin halihazırda "çok yoğun olduğu" yönünde uyarı yer aldı.

Hampshire Hastaneleri ve Plymouth Üniversite Hastaneleri de benzer uyarılarla kritik durum ilan ederek acil servislere yönelik artan baskıya dikkati çekti.

Surrey bölgesindeki sağlık yetkilileri de bölgedeki tüm hastanelerin "ciddi baskı" altında olduğunu açıkladı.

North Bristol Hastanesi de özellikle bu ay itibarıyla grip ve solunum yolu hastalıklarında önemli artış kaydedildiğini bildirmişti.

ARTAN GRİP VAKALARI SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI OLUŞTURDU

NHS'den geçen hafta yapılan açıklamada, grip nedeniyle hastanede yatan hasta sayısının yılbaşı öncesinde 5 binin üzerine çıkarak 4 kat arttığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Noel gününde hastanelerde 4 bin 102 grip hastası bulunurken bu sayının 29 Aralık itibarıyla yaklaşık yüzde 25'lik artışla 5 bin 74'e yükseldiği belirtilmişti.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, "Bu kış grip nedeniyle hastaneye yatan hasta sayısı geçen yıla göre 3 katına çıkarak NHS üzerinde büyük bir baskı oluşturdu" ifadesini kullanmıştı.