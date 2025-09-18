İngiltere'de eylemciler Trump'ın Epstein ile görüntülerini Windsor Kalesi'ne yansıttı: 4 gözaltı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinde Trump'ın Jeffrey Epstein ile görüntüleri Windsor Kalesi'nin duvarlarına yansıtıldı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyareti eylemlerle başladı.
BBC'nin haberine göre Trump'ın Jeffrey Epstein ile fotoğraflarının Windsor Kalesi'nin duvarlarına yansıtılmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Trump, 17 Eylül Çarşamba günü resmi ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'ye gitti.
ABD Başkanı'nın bu ziyareti ülkede protestolarla karşılaştı.
Trump ve Epstein'ın fotoğrafının basıldığı dev pankartı açan eylemciler akşam saatlerinde de Windsor Kalesi'nin duvarlarına Trump-Epstein ilişkisini gösteren fotoğraflar yansıttı.
EYLEMLERDE 1600 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ
İngiltere polisi, Trump ile İngiltere Kral'ı Charles'ın buluşacağı Windsor Kalesi'nde eyleme müdahale edildiğini açıkladı.
Polis, eyleme ilişkin dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltına alınan kişilerin yaşlarının 36 ile 60 arasında değiştiği belirtildi.
Windsor dışında Londra'da da Trump'a yönelik protestolar gerçekleşti.
Eylemlerde 1600 polisin görevlendirildiği açıklandı.