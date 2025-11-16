İngiltere'de göç politikalarına sert düzenleme

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi hükümeti göç politikasında son yılların en sert değişikliğinin yapılacağını duyurdu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, İngiltere İçişleri Bakanlığının basın duyurusu ile açıkladığı plan, mülteci statüsünün beş yıldan 30 aya düşürülmesini öngörüyor. Buna göre, sığınmacılar köken ülkeleri "güvenli" olarak sınıflandırılır sınıflandırılmaz geri dönmek zorunda kalacak. Ayrıca sığınma başvurusu yapanlara, şu anda olduğu gibi otomatik olarak maddi yardımda bulunulmayacak. Yardımlar katı kurallara bağlanacak ve daha az sayıda kişiye verilecek.

ANKETLERDEKİ GERİLEMEYİ DURDURMA ÇABASI

Değişiklik kapsamında, sığınma statüsüne sahip mültecilerin İngiltere'de kalıcı oturum iznine başvurmaları için gereken minimum ikamet süresinin de beş yıldan 20 yıla çıkarılması planlanıyor.

Yeni politikaların göç karşıtı sağ popülist bir isim olan Nigel Farage'ın partisi Reform UK'nin anketlerde güçlendiği bir dönemde açıklanması, Başbakan Keir Starmer'ın İşçi Partisi’nin anketlerde gerileyişini durdurmaya çalışma adımı olarak görülüyor.

Ülkede bir sonraki genel seçim 2029 yılında yapılacak.

PARTİ İÇİNDE İTİRAZ

Detaylarını yarın açıklayacağı plana dair yaptığı duyuruda İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, mevcut düzenlemelerin sığınmacılar için "altın bilet" anlamına geldiğini söyledi ve bunu ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

Ülkeyi mülteciler için daha az cazip hale getirmeyi ve sınır dışı işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni düzenleme, hâlihazırda İngiltere'de bulunan sığınmacılar için değil, yalnızca yeni gelenler için geçerli olacak.

Resmî verilere göre İngiltere'ye sığınma başvuruları Haziran 2025'e kadar olan 12 aylık dönemde 111 bin ile rekor seviyeye ulaştı.

Danimarka'daki uygulamalar örnek alınarak hazırlanan yeni tasarının yarın parlamentoya sunulması bekleniyor. İşçi Partisi içindeki bazı solcu milletvekilleri ise plana itiraz ediyor ve hükümetin sağa kaydığına dair endişelerini dile getiriyorlar.