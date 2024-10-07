İngiltere'de iş başvurusuna yanıt 48 yıl sonra geldi: "Neden geri dönmediklerini artık biliyorum"

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 1976 yılının Ocak ayında motosikletli bir akrobat olarak çalışmak üzere mektupla yaptığı iş başvurusuna yanıt 48 yıl sonra geldi.

BBC'de yer alan habere göre kendisine ulaşan mektupla birlikte, Tizi Hodson'ın başvuru mektubunun, tüm bu yıllar boyunca postanedeki çekmecenin arkasında kaldığı ortaya çıktı.

Hodson'a gönderilen mektupta, 1976'da başvuru yaptığı mektubun aslı ve mektubun başına gelenler yer aldı.

İş başvurusunun 48 yıl sonra kendisine geri gönderilmesinin "muhteşem" olduğunu söyleyen Hodson, "Bu işten neden haber gelmediğini hep merak etmiştim. Artık biliyorum" dedi.

Gönderilen mektubun üst kısmında el yazısıyla "Staines Postanesi'nden geç gönderim. Çekmecenin arkasında bulundu. Yalnızca 50 yıl gecikmeyle" ifadesi yer aldı.

"MEKTUBU KİMİN GERİ GÖNDERDİĞİ BİLİNMİYOR"

Hodson, mektubu kimin geri gönderdiğini ve kendisini nasıl bulduklarını ise hiç anlamadığını belirterek "Londra'daki dairemde bu mektubu yazdığımı çok net hatırlıyorum. Her gün yanıt gelmesini bekledim ancak hiçbir şey gelmedi. Bu beni çok üzmüştü çünkü gerçekten de motosikletli bir akrobat olmayı çok istiyordum" ifadelerini kullandı.

Kendisine geri gönderilen mektuba dikkatle bakan Hodson, şunları söyledi:

"Akrobat arayışıyla ilan verenlerin benim kadın olduğumu fark etmemelerine çok dikkat etmişim. Mülakata bile almayacaklarını düşünmüşüm.

Aptalca demişim ki, bu işi yaparken kaç kemiğimin kırılabileceğini umursamıyorum.

Şimdi gençliğimle konuşma şansım olsa, yaptığım her şeyi yeniden yapmasını söylerdim. Birkaç kemiğimi kırmış olsam da çok güzel bir yaşamım oldu."