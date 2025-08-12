İngiltere'de işsizlik 4 yılın zirvesine yerleşti

İngiltere'de işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 4,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede nisan-haziran aylarını kapsayan çeyreklik döneme ilişkin işgücü piyasası verilerini açıkladı.

İŞSİZLİK ORANI SON 4 YILIN ZİRVESİNDE

Buna göre, ülkede işsizlik söz konusu dönemde yüzde 4,7 ile yatay bir seyir izlerken, piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

İngiltere'de işsizlik mart-mayıs döneminde yüzde 4,7'ye çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Böylece, nisan-haziran döneminde de yatay seyreden işsizlik oranı, son 4 yılın zirvesinde kalmayı sürdürdü.

ÜCRETLERDE YAVAŞLAMA

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini belirtti. Bu dönemde çalışanların düzenli ücretlerindeki artışın yatay seyrettiğini ancak ikramiyeler dahil ücretlerdeki büyümenin yavaşladığını ifade etti.