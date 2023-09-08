İngiltere'de küresel gıda güvenliği zirvesi düzenlenecek

​​​​​​İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın tahıl teminini engellediğini belirterek, ülkesinin bu yıl "küresel gıda güvenliği zirvesi" düzenleyeceğini açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, milyonlarca insanın yaklaşık 18 ay önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşından etkilendiği anımsatıldı.

Savaş nedeniyle 11 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, enerji ve gıda fiyatlarında da artışlar yaşandığı kaydedildi.

Sunak, İngiltere'de kasım ayında küresel bir gıda güvenliği zirvesi yapılacağını bildirdi.