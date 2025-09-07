İngiltere'de "Palestine Action" grubuna destek eylemine polis müdahalesi: 890 kişi gözaltında

İngiltere'de polis, yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla başkent Londra'da düzenlenen eylemde 890 kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action"ın yasaklanmasına karşı çıkan "Defend Our Juries"ın çağrısıyla dün başkentteki Parlamento Meydanı'nda toplanan eylemciler, yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı.

Yasağa karşı çıkan eylemciler, yanlarında getirdikleri boş pankartlara "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" diye yazdı. Gruba destek veren göstericilere, Londra Metropolitan Polisi müdahale etti.

Londra Metropolitan Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, gözaltıların çoğunun yasaklı bir gruba destek nedeniyle gerçekleştirildiğini, protestoların şiddete dönüşmesinin ardından polis memurlarına saldırı ve diğer kamu düzeni suçları gerekçesiyle de çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Toplamda 857 kişi Palestine Action'a destek verdikleri için 2000 tarihli Terörizm Yasasının 13. bölümü uyarınca gözaltına alınırken, 17'si polis memurlarına saldırı olmak üzere 33 kişi de diğer suçlardan gözaltına alındı" ifadesine yer verildi.

İngiltere'de "Palestine Action" grubuna destek amacıyla 9 Ağustos'ta da eylem düzenlenmiş, polis, eyleme katılan 500'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

YASAKLI ÖRGÜT İLAN EDİLMİŞTİ

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

"Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca, grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.