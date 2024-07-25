İngiltere'de polisin gözaltında kafasını tekmelediği kişinin beyninde kist olduğu belirtildi

İngiltere'de, Manchester Havalimanı'nda polisin gözaltı sırasında yüzünü ve kafasını tekmelediği kişinin beyninde kist olduğu belirtildi.

Müvekkilini "Fahir" olarak adlandıran avukat Ahmet Yakup, Rochdale Polis Karakolu önünde yaptığı açıklamada, olayın ardından çekilen tomografide kişinin beyninde kist olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Fahir'in kardeşi Amaad ile yaşlı annesini de temsil eden avukat Yakup, polisin kafasını tekmelediği Fahir'in durumunun bir gecede kötüleştiğini ve yaşam savaşı verdiğini ifade etti.