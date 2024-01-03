İngiltere'de pratisyen hekimler yeni yıla grevle başladı

İngiltere'de pratisyen hekimler, hükümetle yaşanan maaş zammı anlaşmazlığı üzerine, 6 gün sürecek grevi bugün başlattı.

Hükümetin teklif ettiği yüzde 3'lük maaş artışını kabul etmeyen ve uzun süredir maaş zammı konusunda hükümetle anlaşmazlık yaşayan pratisyen hekimler, yeni yılın ilk haftasında 9 Ocak'a kadar sürecek grev için iş bıraktı.

Londra'nın St. Thomas Hastanesi önünde toplanan İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, 2008 yılından bu yana aldıkları enflasyonun altında kalan zamları, hükümetin uzlaşmaz yaklaşımını ve yeterli seviyede personel bulunmamasını protesto etti.