İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.

Dünya 05.07.2024 00:18 Giriş: 05.07.2024 00:18

Güncelleme: 05.07.2024 00:20 Kaynak: AA

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İngiltere genel seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. İşçi Partisi lideri Keir Starmer oy vermeye eşi Victoria Starmer ile beraber geldi. (AA)