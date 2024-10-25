İngiltere'de televizyon programında karpuz simgesi sansürlendi

İngiltere'de yayınlanan bir televizyon programında yarışmacı Ali Bromley tarafından giyilen siyah tişört üzerindeki karpuz dilimi simgesi, Filistin'i anımsattığı gerekçesiyle sansürlendi.

ITV televizyonunda yayımlanan Big Brother isimli programda kadın yarışmacı Bromley, üzerinde Filistin haritasına benzer şekilde tasarlanan ve karpuz dilimi simgesi bulunan siyah tişört giydi.

Antisemitizm Karşıtı Kampanya isimli grup, X hesabından Bromley'in giydiği tişörte tepki göstererek, karpuz dilimi şeklindeki harita tasvirinin "İsrail karşıtı duygularla ilişkilendirilen bir sembol" olduğunu belirtti.

Fotoğraflar: ITV / Big Brother

Görüntülerin İngiliz Yahudileri arasında endişeye sebep olduğu ifade edilen açıklamada, haritanın ve "Nehirden denize" sloganının İsrail'i ortadan kaldırmak ve soykırım mesajı içerdiğini iddia edildi.

"Çalışanlar bu tişörtün giyilmesine nasıl izin verir?" diye sorulan açıklamada ilgili kurumlara şikayette bulunulacağı kaydedildi.

Filistin'in sembolü: Karpuz Karpuz dilimi, Filistin bayrağını temsil eden bir direniş sembolüdür. Filistin bayrağındaki siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renkleri taşıyan karpuz dilimi, İsrail'in Filistin bayrağını yasaklaması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Karpuzun Filistin’in sembolü olarak kullanılması, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirip Doğu Kudüs'ü işgal etmesiyle ortaya çıktı. Fotoğraf: DepoPhotos

TEPKİLERİN ARDINDAN GELEN SANSÜR

Gelen tepkinin ardından ITV, Bromley'in tişörtü üzerinde oynayarak karpuz dilimi sembolünü kaldırdı. Big Brother'dan yapılan açıklamada, "Tüm yarışmacıların kullanacağı eşyalar, program başlamadan önce kurallara uygun olup olmadığının görülmesi açısından yapım ekibi tarafından kontrol edilmiştir. Big Brother, zarar vereceği değerlendirilen hiçbir şahsi eşyanın programda kullanılmasına izin vermez" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada tişörtteki sembolün yayın öncesi fark edilmediği kaydedilirken, bu tişörtten etkilenen izleyicilerden özür dilendi.

"Tişört, Big Brother evinden çıkarıldı" ifadelerine yer verilen açıklamada yarışmacılarla konu hakkında konuşulduğu belirtildi.

Big Brother'da yarışmacılar bir ev içerisinde yaşıyor ve 24 saatleri kameralarla kayıt altına alınıyor.