İngiltere'de yıllık enflasyon ocakta değişmedi

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık bazda yüzde 4 arttı ve aralıktaki seviyesine göre değişiklik göstermedi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta yıllık enflasyon yüzde 4 oldu. Ülkede yıllık enflasyon geçen yıl aralıkta da yüzde 4 olmuştu.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise ocakta yıllık bazda yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aralıkta yüzde 5,2 seviyesindeydi.