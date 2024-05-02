İngiltere'deki kılıçlı saldırgan cinayete teşebbüsten mahkemeye çıkacak

İngiltere Polis Teşkilatı (MET), başkent Londra’da kılıçla sivillere saldıran ve 14 yaşındaki bir çocuğu öldüren Marcus Aurelio Arduini Monzo’nun (36), bugün cinayete teşebbüs suçundan mahkemeye çıkacağını duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra’nın Hainault bölgesinde Salı günü kılıçla sivillere saldıran ve 14 yaşındaki bir çocuğu öldüren ve aralarında 2 polisin de olduğu 4 kişinin yaralanmasına sebep olan Marcus Aurelio Arduini Monzo, cinayete teşebbüs suçundan bugün (2 Mayıs Perşembe) mahkemeye çıkacak.

Saldırgan Barkingside Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacak

İngiltere Polis Teşikilatı'ndan (MET) yapılan açıklamada, Monzo iki kez cinayete teşebbüs ile yargılanacağı belirtildi.

Açıklamada "Kraliyet Savcılık Servisi, Metropolitan Polisine, 30 Nisan Salı günü Hainault'da 14 yaşındaki Daniel Anjorin'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak Marcus Arduini Monzo'yu suçlama yetkisi verdi. 36 yaşındaki Marcus Aurelio Arduini Monzo, 2 Mayıs Perşembe günü Barkingside Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacak. Aralarında iki polisin de bulunduğu dört kişinin ciddi şekilde yaralandığı olayda Monzo ayrıca iki kez cinayete teşebbüs, iki ağır yaralama ve kesici alet bulundurmakla suçlanıyor” ifadeleri kullanıldı.