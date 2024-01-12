İngiltere'den Erdoğan'a 'Yemen' yanıtı

Yemen'de Husilere yönelik saldırıyı eleştiren Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren İngiltere Başbakanlık Ofisi, BM Antlaşması'na işaret ederek 'meşru müdafaa' hakkının kullanıldığını söyledi. Erdoğan, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısı için "Orantısız güç kullanımıdır. Kızıldeniz'i adeta kan gölüne çevirme hevesindeler" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere’de Başbakanlık ofisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ve İngiltere'nin Husi hedeflerini vurmasıyla ilgili "Orantısız güç kullanımıdır. Kızıldeniz'i adeta kan gölüne çevirme hevesindeler" ifadelerine yanıt verdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bir başbakanlık sözcüsü, buna katılmadıklarını ifade etti, saldırıların "sınırlı ve hedefe yönelik olduğunu" iddia etti. Sözcü, BM Antlaşması’nın 51. Maddesi’ne dayanarak meşru müdafaa hakkını kullandıklarını savundu.

Sözcü, Husilere yönelik saldırıların hemen olmasa bile uzun vadede Kızıldeniz’deki ticari faaliyetlere "olumlu etkisinin olacağını" öne sürdü.

BM ANLAŞMASININ 51. MADDESİ 51. Madde’de, "Bu Antlaşma'nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez" deniyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ve ABD'nin Yemen'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir defa orantılı bir eylem söz konusu değil. Yani bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. O orantısız güç kullanımını şu anda Amerika, aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran bütün bunların karşısında kendini nasıl korur, ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor. Tabii şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun, onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Şimdi bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz."