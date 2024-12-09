İngiltere'den HTŞ açıklaması: "Yasaklı örgüt kararı yeniden düşünülebilir"

İngiltere'nin üst düzey bakanı Pat McFadden, 'yasaklı bir örgüt' olarak tanımlanan "Hayat Tahrir el-Şam" (HTŞ) yasağını yeniden düşünebileceğini söyledi.

Suudi Arabistan televizyon kanalı Al Arabiya'da yer alan habere göre, İngiltere ve ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkeler gibi HTŞ'yi 'terörist bir grup' olarak ifade eder ve HTŞ'nin desteklenmesinin yasadışı olduğunu kabul ediyor.

Suriye'de HTŞ önclüğünde Şam'in ele geçirilmesi ve devamında Beşar Esad döneminin sona erdirilmesinin ardından İngiltere'nin üst düzey bakanı Pat McFadden bugün açıklama yaptı.

"HIZLI BİR KARAR OLMASI GEREKİR"

Açıklamada, ülkede yasaklı bir örgüt olarak nitelendirilen HTŞ ile ilgili yasağını yeniden düşünebileceği belirtildi.

Haberde, McFadden'in "Bunun nispeten hızlı bir karar olması gerektiğini düşünüyorum, bu yüzden sahadaki durumun hızı göz önüne alındığında oldukça hızlı bir şekilde düşünülmeli olması gereken bir şey" dediği aktarıldı.

Başbakan Keir Starmer’ın bakanlar kabinesinin üst düzey bir üyesi olan McFadden, Suriye’nin başkenti Şam’ı ele geçirmesinin ve Esad’ın Rusya’ya kaçması üzerine HTŞ ile hiçbir karar alınmadığını söyledi.

BATI MEDYASINDAN İMAJ ALGISI

CNN International, geçtiğimiz günlerde Ebu Muhammed Colani ile özel bir söyleşi gerçekleştirmişti.

Söyleşide, "hiç kimsenin yaşam tarzına karışmayacakları" gibi Batı dünyasının sempatiyle karşılayacağı sözler sarf eden ve kendisini "demokratik" bir profilde göstermeye çalışan cihatçı lider, "Hedefimiz Esad’ı devirmek. İslami yönetimden korkan insanlar onu doğru anlamamışlardır" demişti.

ABD, 2018’de HTŞ’yi “terör örgütleri” listesine almış ve Colani için 10 milyon dolar ödül koymuştu.