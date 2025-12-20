İngiltere'den HTŞ'ye yaptırım: Gerekçe sivil halka yönelik katliam

İngiltere, Suriye’nin Lazkiye ve Tartus vilayetleri başta olmak üzere kıyı bölgelerinde Alevilere yönelik katliamlar ve ağır insan hakları ihlalleri gerekçesiyle, cihatçı örgüt Heyet Tahrir el Şam’a (HTŞ) entegre edilen üç askeri tümen ile iki komutanına yaptırım kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik Sezar Yaptırımları’nı yürürlükten kaldıran kararından bir gün sonra İngiltere’den de yaptırım kararı geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper imzasıyla yayımlanan karara göre, Sultan Süleyman Şah Tugayı ve komutanı Ebu Emşe, Hamza Tümeni ve komutanı Seyf Bulad ile Sultan Murad Tümeni’ni kapsıyor.

Numedya’nın haberine göre yaptırım listesine alınan isimler arasında şunlar yer alıyor:

Ebu Emşe (Muhammed Hüseyin el Casim): En üst rütbeli general, 62. Tümen Komutanı. Daha önce Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Sultan Süleyman Şah Tugayı komutanıydı.

Seyf Bulad Ebu Bekir (Ebu Bekir, Seyf Polat): Suriye’nin yeni 76. Tümen Generali. Daha önce Türkiye destekli SMO bünyesinde görev yaptı ve “Türklerin komutanı” olarak da biliniyor. Hamza Tümeni komutanıydı.

Yaptırım listesine ayrıca, Esad rejimine finansal destek sağladıkları ve kimyasal silah programıyla bağlantılı oldukları belirtilen iş insanları Mudellel Huri ile İmad Matanios Huri de dahil edildi.

''SURİYELİLERİN GELECEĞİNİ BALTALAMAYA ÇALIŞANLARA AÇIK BİR MESAJ''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, şunları belirtti:

“Suriye’de başarılı ve sürdürülebilir bir siyasi çözümün sağlanması için tüm Suriyeliler için hesap verebilirlik ve adalet hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bugün, Suriye’de sivil halka karşı işlenen korkunç şiddet olaylarına karışan çeşitli kişi ve kuruluşlara yaptırımlar uygulayacağımı duyuruyorum. Bu yaptırımlar, tüm Suriyelilerin barışçıl ve müreffeh geleceğini baltalamaya çalışanlara açık bir mesaj gönderiyor.”