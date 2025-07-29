İngiltere'den İsrail'e Filistin uyarısı: Gazze'deki durumu sona erdirmek için adım atılmazsa Filistin'i tanıyacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze’deki insani kriz sona ermezse, ülkesinin eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Açıklama, Fransa’nın benzer bir karar almasının ardından geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in Gazze’deki “korkunç durumu” sona erdirmek için somut adımlar atmaması, ateşkes sağlamaması ve Batı Şeria’daki ilhak planlarından açıkça vazgeçmemesi halinde, Birleşik Krallık’ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

Starmer, Hamas’la İsrail arasında denklik kurulamayacağını vurgularken, Hamas’a yönelik taleplerin devam ettiğini; rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes ilan edilmesi, Gazze yönetiminde rol üstlenmeme ve silahsızlanma şartlarının sürdüğünü belirtti. Karar, İşçi Partisi üzerindeki iç ve dış baskıların arttığı bir dönemde geldi.

Fransa da benzer şekilde eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.