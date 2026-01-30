İngiltere'den Pekin'e 8 yıl aradan sonra ziyaret: AstraZeneca Çin’e yatırım yapacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu.

Üç günlük ziyaret için 28 Ocak'ta Pekin'e giden Starmer, Pekin ve Şanghay şehirlerinde temaslarda bulunacak.

Starmer, Pekin ziyaretinden önce Bloomberg’e verdiği bir röportajda, İngiltere'nin ABD ile Çin arasında bir tercih yapmak zorunda olmadığını söylemişti.

Starmer, ABD ile ilişkileri zedelemeden ya da Trump’ı kızdırmadan Çin ile ekonomik bağları güçlendirebileceğini belirterek “ABD ile çok yakın ilişkilerimiz var - elbette bunu istiyoruz- güvenlik ile savunmanın yanı sıra bu ticari ilişkiyi de sürdüreceğiz” demişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer / Fotoğraf: AA

Starmer’ın resmi sözcüsü ise Pekin'e yapılan ziyaretin geçici bir görüşme olmadığını belirterek, ileride başka görüşmelerin de olacağını ima etti.

En son eski İngiltere Başbakanı Theresa May, 2018'de ülkeyi ziyaret etmişti.

TRUMP’DAN TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Keir Starmer’ın Pekin’e yaptığı ve ekonomik ilişkileri övdüğü tarihi ziyaretin ardından, İngiltere'nin Çin ile iş yapmaması konusunda uyardı.

Trump, İngiltere'nin rakip süper güçle daha yakın bağlar kurmasının “çok tehlikeli” olduğunu söyledi. Trump, “Bunu yapmaları onlar için çok tehlikeli” dedi.

Trump, bu hafta başında, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Pekin’e yaptığı son ziyaret sırasında Çin’le imzalanan ekonomik anlaşmaları hayata geçirmesi halinde Kanada’ya gümrük tarifeleri uygulamakla tehdit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump / Fotoğraf: AA

Birleşik Krallık’ın Pekin’le ilişkilerine dair yorumlarının ardından Trump, “Bence Kanada için bu daha da tehlikeli. Kanada iyi durumda değil. Çok kötü durumdalar ve Çin’e çözüm olarak bakamazsınız” ifadesini kullandı.

“Devlet Başkanı Xi benim arkadaşım, onu çok iyi tanıyorum” diyen Trump'ın Nisan ayında Pekin’i ziyaret etmesi bekleniyor.

ASTRAZENECA ÇİN'E YATIRIM YAPACAK

İngiltere'nin en büyük ilaç şirketi AstraZeneca, Starmer’ın Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Çin’e 15 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Starmer, bu hamlenin AstraZeneca’nın daha büyük bir şirket haline gelmesine katkı sağlayacağını belirterek İngiltere'de binlerce istihdamı destekleyeceğini söyledi.

Starmer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün AstraZeneca tarafından açıklanan milyarlarca sterlinlik yatırım, ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle kurulan ortaklıklarla birlikte, Birleşik Krallık’ta araştırma ve geliştirmeyi ileri taşıyor ve dünya çapında saygın yaşam bilimleri sektörümüze güç veriyor.”

Şirket, Eylül ayında Cambridge’deki bir araştırma tesisine yönelik planlanan 200 milyon Sterlin değerindeki genişlemeyi askıya almıştı.

Şirket ayrıca 2025 yılının başında Liverpool yakınlarındaki aşı tesisine yapılması öngörülen 450 milyon Sterlin değerindeki yatırımı da iptal etmişti.

AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot Çin'e yapılacak yatırımı, "dönüm noktası" olarak niteledi.

Soriot, şirketin Çin’deki faaliyetlerinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, Çin’in “bilimsel inovasyon, ileri üretim ve küresel halk sağlığına kritik katkı sağlayan” bir ülke hâline geldiğini söyledi.

VİZE MUAFİYETİ KALDIRILDI

Starmer'ın ziyareti sonrasında Çin, 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere'yi de dahil edeceğini duyurdu.

Buna göre İngiliz yurttaşları Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.

Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmış, 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

Çin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyeti düzenlemeleri bulunuyor.