İngiltere'den Rusya'nın 5 gemisine yaptırım

İngiltere, Rusya'nın 5 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisine ve 2 kuruluşuna yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Rusya'nın "finansman kaynağı olan enerji gelirlerini artırma girişimlerini engellemek" için kararlar alınmaya devam edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Rusya'nın 5 LNG gemisine ve ilgili 2 kuruluşuna yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, İngiltere'nin şu ana kadar Rus LNG sektöründe faaliyet gösteren 15 gemi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın LNG gelirlerini artırma planları kapsamında küresel LNG pazar payını yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.