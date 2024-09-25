İngiltere'den vatandaşlarına "Lübnan’dan ayrılın" çağrısı: Üslere 700 asker gönderilecek

İngiltere, İsrail-Hizbullah arasındaki çatışmaların şiddetlenmesine ilişkin vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a geldi.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Starmer, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere değindi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın şiddetini arttırmasının ardından Lübnan’daki İngiliz vatandaşlarına bir an evvel bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunan İngiliz Başbakan Starmer, "Lübnan’daki İngiliz vatandaşlarına vereceğim en önemli mesaj derhal ülkeyi terk etmeleri olacaktır. Gerçekten ama gerçekten net olmamız çok önemli: şimdi ayrılma zamanı" dedi.

İngiliz vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için de acil durum planını hızlandırdıklarını söyleyen Başbakan Starmer, "Bu zaten gerilimin tırmanması ışığında beklenen bir şeydi. Topyekun bir savaşında eşiğindeyiz" diye konuştu.

"EŞİK NOKTASINDAYIZ"

Gazetecilerin, Ortadoğu’da topyekun bir savaşın eşiğinde hissedip hissetmediği sorusuna yönündeki soruya "derin endişe" duyduğunu söyleyen Starmer, "Potansiyel olarak bir eşik noktasındayız ve eşikten geri dönmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

GÜNEY KIBRIS YAKINLARINA ASKER TAKVİYESİ

İngiltere Savunma Bakanlığı ise bölgede tansiyonun yükselmesiyle vatandaşlarına bölgeye seyahat etmeme uyarısı yayınladı.

Bakanlık, Lübnan’da bulunan İngiliz vatandaşlarının muhtemel tahliyesi durumunda Güney Kıbrıs’taki üslerde bulunan 500 askere ek 700 asker daha gönderileceğini açıkladı.

2 SAVAŞ GEMİSİ BULUNUYOR

Güney Kıbrıs açıklarında iki İngiliz savaş gemisi de halihazırda bölgede bulunuyor ve herhangi bir tahliye operasyonu emri verilmesi halinde kullanılacak. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterler de hazır bekletiliyor.

İngiltere'nin Kıbrıs adasında "egemen üs" statüsünde Akrotiri (Ağrotur) ve Dhekelia (Dikelya) olmak üzere iki üssü bulunuyor.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterler de hazır bekletiliyor.