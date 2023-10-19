İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Türkiye, Mısır ve Katar'ı ziyaret edecek

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye etkisini görüşmek için Türkiye, Mısır ve Katar'da temaslarda bulunacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Cleverly'nin üç gün sürecek Türkiye, Mısır ve Katar ziyaretlerinde, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye sıçramamasını ve olası barışçıl bir çözümü görüşeceği belirtildi.

Çatışmaların daha geniş bölgeye yayılma riskine işaret edilen açıklamada, "Bu ziyaret, bölgesel istikrarın korunması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani erişime izin verilmesi yönündeki uluslararası çabalar açısından hayati önem taşıyan ülkelere planlandı" denildi.