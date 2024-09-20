İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy’den vatandaşlarına “Lübnan’ı terk edin” çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lammy görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mikati ile görüştüm ve Lübnan'da artan gerilim ve sivil kayıplardan duyduğum derin endişeyi dile getirdim. Mavi Hat boyunca istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için müzakere edilmiş bir çözüme duyulan ihtiyacı ele aldık” dedi.

Lübnan’daki İngiltere vatandaşlarına mesaj gönderen Lammy, "Ticari seçenekler devam ederken ülkeyi terk etmeleridir. Tansiyon yüksek ve durum hızla kötüleşebilir" ifadelerini kullandı.