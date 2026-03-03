İngiltere: Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve helikopterler gönderiyor

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon gemisi ile dronlara karşı savunma kapasitesine sahip iki Wildcat helikopterinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı belirtildi.

HMS Dragon'un bölgedeki hava tehditlerini tespit, takip ve imha görevlerinde kullanılacağı kaydedilen açıklamada, geminin 10 saniyede 8 Sea Viper füzesi fırlatma kapasitesi ve havadaki 16 füzeyi aynı anda koordine edebilme özelliği bulunduğu ifade edildi.

İki Wildcat helikopterinin ise Marlet tipi dron savar füze sistemiyle donatıldığı bildirildi.

Geminin 2024'te Yemen'deki Husilerin füzelerini imha görevi yürüttüğü de hatırlatılan açıklamada, Orta Doğu'da konuşlu İngiliz personelinin son 24 saatte çok sayıda İran dronunu imha etmesinin ardından bölgeye ek kuvvet konuşlandırma kararının alındığı vurgulandı.

İngiliz ordusunun son 24 saatte Ürdün, Irak ve Katar hava sahasında İran'a ait dronları engellediğine işaret edilen açıklamada, İran'ın bölgedeki İngiliz çıkarlarını tehdit ettiği belirtildi.

- "İNGİLTERE'NİN VE MÜTTEFİKLERİMİZİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİZ"

Doğu Akdeniz'e gemi ve helikopter konuşlandırma kararıyla ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'le görüşen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Kıbrıs'ın ve orada konuşlu İngiliz askerlerinin güvenliğini sağlamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Starmer, Hristodulidis'i HMS Dragon ve helikopterlerin bölgeye sevk edilmesiyle ilgili bilgilendirdiğini aktardı.

Starmer, savunma operasyonlarına devam ettiklerini belirterek, "Her zaman İngiltere'nin ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı John Healey de yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki savunma amaçlı varlığımızı desteklemek için hızlı şekilde hareket ediyoruz. HMS Dragon, dünya standartlarında hava savunma kabiliyetini, Marlet füzeleriyle donatılmış Wildcat helikopterleri ise büyüyen dron tehdidiyle mücadele kabiliyetini bölgeye taşıyor" bilgilerini paylaştı.

GKRY'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, dün bir İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üsteki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını açıklarken, üsse yönelen 2 dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Ada'da 2 üssü bulunuyor.