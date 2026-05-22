İngiltere, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan İngiltere, turnuva için 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in belirlediği kadrou şu şekilde:

KADROYA GİREMEYE YILDIZLAR

Çok sayıda yıldız oyuncusu bulunan İngiltere'de Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Trent Alexander-Arnold ve Luke Shaw gibi isimler kadro dışı kaldı.

Kadroya alınmayan oyuncularla ilgili açıklama yapan Tuchel, “Zor telefon görüşmeleri oldu. Bazıları için dengeli bir kadro için sadece pozisyon meselesi. Acı verici olsa bile İngiltere için doğru karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere, Dünya Kupası'nda L grubunda Hırvatistan, Gana ve Panama ile aynı grupta mücadele edecek.