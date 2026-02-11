İngiltere ekipleri Ernest Muçi'yi takipte

Trabzonspor’un sezon başında Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

24 yaşındaki Arnavut futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığı 22 maçta 12 gol ve 5 asist üreterek toplam 17 gole doğrudan katkı sağladı.

Hücum hattındaki etkinliği ve skor katkısıyla kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline gelen Muçi için transfer iddiaları da gündeme gelmeye başladı.

DERBİDE SCOUT ÇIKARMASI

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’un sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı kritik mücadelede Avrupa’dan scoutların tribünde olacağı öğrenildi. Özellikle Muçi için iki İngiliz kulübünün temsilcilerinin maçı yerinde izleyeceği ifade ediliyor.

Bordo-mavili ekipte ayrıca Christ Oulai ve Arseniy Batagov’un da yakından takip edileceği belirtildi.

“KİRALIK FUTBOLCUMUZA BİLE TALİP VAR”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ara transfer döneminde yaptığı açıklamada, “Kiralık futbolcumuza bile Avrupa’dan talip var.” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından kamuoyunda bahsedilen ismin Ernest Muçi olduğu yönündeki yorumlar güç kazandı.

Trabzonspor yönetimi, Oulai ve Batagov’dan yüksek bonservis geliri elde etmeyi hedeflerken, sezon sonunda bu isimlere Muçi’nin de eklenmesi ihtimali kulislerde konuşuluyor.

Bordo-mavililer için Fenerbahçe derbisi yalnızca zirve yarışı açısından değil, Avrupa vitrinine çıkma anlamında da büyük önem taşıyor.