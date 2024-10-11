Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İngiltere ekonomisi ağustosta yüzde 0,2 büyüdü

Ajans Haberleri
  • 11.10.2024 11:46
  • Giriş: 11.10.2024 11:46
  • Güncelleme: 11.10.2024 11:46
Kaynak: AA
İngiltere ekonomisi ağustosta yüzde 0,2 büyüdü

İngiltere ekonomisi ağustos ayında yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ağustosa ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda yatay seyir izleyen ülke ekonomisinde ağustosta büyüme yüzde 0,2 oldu. Ekonomi, haziran-ağustos döneminde önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

​​​​​​​Ağustosta hizmet sektörü yüzde 0,1 büyürken inşaat ve sanayi sektörleri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,5 büyüdü. İmalat sektörü temmuzda yüzde 0,7 ve inşaat yüzde 0,4 küçülmüştü.

BirGün'e Abone Ol